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Idle Pet Business

Idle Pet Business

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Idle Pet Business على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Idle Pet Business هي لعبة خاملة حيث يمكنك أن تصبح مليونيرًا من خلال تطوير متجر الحيوانات الأليفة الخاص بك! بدءًا من الهامستر اللطيف، يمكنك فتح حيوانات أليفة متنوعة ورعايتها للحصول على العملات المعدنية ورفع مستوى قدراتها. لا تفوت فرصة الترويج لمتجر الحيوانات الأليفة الخاص بك عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة أرباحك! على استعداد لبناء إمبراطورية الحيوانات الأليفة الخاصة بك؟ دع المغامرة الخاملة تبدأ!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Idle Pet Business. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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