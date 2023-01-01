Idle Pet Business هي لعبة خاملة حيث يمكنك أن تصبح مليونيرًا من خلال تطوير متجر الحيوانات الأليفة الخاص بك! بدءًا من الهامستر اللطيف، يمكنك فتح حيوانات أليفة متنوعة ورعايتها للحصول على العملات المعدنية ورفع مستوى قدراتها. لا تفوت فرصة الترويج لمتجر الحيوانات الأليفة الخاص بك عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة أرباحك! على استعداد لبناء إمبراطورية الحيوانات الأليفة الخاصة بك؟ دع المغامرة الخاملة تبدأ!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Idle Pet Business. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.