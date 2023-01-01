Idle Farming Business هي لعبة خاملة حيث يمكنك التحكم في قطعة أرض جميلة لبناء مزرعتك الخاصة! هناك الكثير من الخضروات المختلفة التي يمكنك من خلالها تنمية وتوسيع أعمالك! من البطاطس والجزر البسيطة إلى الفجل والبنجر الأكثر إثارة للاهتمام. يمكنك حتى الحصول على رقعة الفراولة الخاصة بك! بمجرد أن تبدأ في الحصول على القليل من المزرعة، يمكنك حصاد كل محاصيلك للحصول على مضاعف إضافي والحصول على المزيد من المال من الدفعة التالية!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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