Game of Farmers هي لعبة زراعية عادية تم إنشاؤها بواسطة AppyApp. اترك حياة المدينة الفوضوية خلفك وابدأ في بناء مزرعة أحلامك. افتح أنواعًا مختلفة من النباتات والخضروات والفواكه والحيوانات واكسب المال بمساعدتها حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت. قم ببيع محاصيلك ومنتجاتك العضوية لشراء أنواع جديدة من البذور، حتى تلك السحرية. هذه هي خطوتك الأولى لتصبح المزارع الأكثر نجاحًا في العالم. أنت تعرف ما يقولون: عندما تعطيك الحياة الليمون، ازرع بذوره وشاهده ينمو! انقر على قطعة الأرض للاستفادة من الأرض وكسب المال. انتبه إلى ترقية النوافذ المنبثقة لزيادة إيراداتك. استخدم / احصد - اضغط أو انقر بزر الماوس الأيسر. تم إنشاء لعبة المزارعين بواسطة AppyApp. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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