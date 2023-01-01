WebCatalog
Game of Farmers

Game of Farmers

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Game of Farmers على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Game of Farmers هي لعبة زراعية عادية تم إنشاؤها بواسطة AppyApp. اترك حياة المدينة الفوضوية خلفك وابدأ في بناء مزرعة أحلامك. افتح أنواعًا مختلفة من النباتات والخضروات والفواكه والحيوانات واكسب المال بمساعدتها حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت. قم ببيع محاصيلك ومنتجاتك العضوية لشراء أنواع جديدة من البذور، حتى تلك السحرية. هذه هي خطوتك الأولى لتصبح المزارع الأكثر نجاحًا في العالم. أنت تعرف ما يقولون: عندما تعطيك الحياة الليمون، ازرع بذوره وشاهده ينمو! انقر على قطعة الأرض للاستفادة من الأرض وكسب المال. انتبه إلى ترقية النوافذ المنبثقة لزيادة إيراداتك. استخدم / احصد - اضغط أو انقر بزر الماوس الأيسر. تم إنشاء لعبة المزارعين بواسطة AppyApp. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Game of Farmers. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Idle Farming Business

Idle Farming Business

poki.com

Crush It!

Crush It!

poki.com

Grow Up the Cats

Grow Up the Cats

poki.com

Wheat Farming

Wheat Farming

poki.com

Senya and Oscar 2

Senya and Oscar 2

poki.com

Lovely Fox

Lovely Fox

poki.com

Word Search

Word Search

poki.com

Life - The Game

Life - The Game

poki.com

Idle Breakout

Idle Breakout

poki.com

Ice Cream, Please!

Ice Cream, Please!

poki.com

Koala Bros Bash

Koala Bros Bash

poki.com

Perfect Peel

Perfect Peel

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية