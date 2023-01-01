Lovely Fox هي لعبة تلبيس ثنائية الأبعاد حيث يمكنك تخصيص مظهر شخصية الثعلب اللطيفة الخاصة بك. اختر من بين ما يقرب من عشرة أنماط من الفراء، وألوان مختلفة للعين، وأنواع مختلفة من الأذنين، والوجوه، والذيول، والأنف، والملابس، والإكسسوارات، وغير ذلك الكثير! يمكنك أيضًا تغيير الخلفية إلى الأراضي الشتوية أو منظر المزرعة أو الطبيعة الرائعة. أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك تنزيل صورة لثعلبك عند الانتهاء. انطلق وشارك إبداعك الرائع مع أصدقائك. اضغط على الأيقونات الموجودة على الجانبين لتجربة عناصر مختلفة. اضغط على علامة الاختيار الخضراء لحفظ الصورة. تحديد - زر الماوس الأيسر تم إنشاء Lovely Fox بواسطة Snails Animation. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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