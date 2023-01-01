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Princess Lovely Fashion

Princess Lovely Fashion

poki.com

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Princess Lovely Fashion هي لعبة محاكاة حيث تقوم بإلباس أميرة بمختلف الأزياء والإكسسوارات. تتوفر الكثير من العناصر الأنيقة في هذه اللعبة! اختر من بين جميع أنواع أنماط وألوان الأحذية، والأحذية الطويلة، والقبعات، والملابس، والسراويل، وحتى الشعر الرائع. لا تحب الملابس التي تراها؟ لا مشكلة. افتح المزيد من الأزياء من خلال لعب ألعاب مصغرة مثيرة للاهتمام! لا تنس مشاركة Princess Lovely Fashion مع أصدقائك حيث قدرات الكفوف لا حصر لها! انقر أو اضغط على كائن لالتقاطه واستخدامه. تم إنشاء Princess Lovely Fashion بواسطة Go Panda Games، وهو استوديو مطور مستقل مقره في جنوب سورابايا، إندونيسيا. لديهم العديد من الألعاب اللطيفة الأخرى على Poki: تلبيس الجرو المضحك، يوم التخييم المضحك، مطار السفر المضحك، جراحة الحلق المضحكة 2، آيس كريم الوافل اللذيذ، درس الطبخ الكوري، قص شعر الحيوانات الأليفة المضحك، جراحة الأنف المضحكة، حارس حديقة الحيوان المضحك، مضحك -إنقاذ الحيوانات الأليفة وHipster vs Rockersيمكنك لعب Princess Lovely Fashion مجانًا على Poki. يمكن لعب Princess Lovely Fashion على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Princess Lovely Fashion. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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