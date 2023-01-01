Funny Puppy Care هي لعبة محاكاة حيث تقوم برعاية أصدقائك من الكلاب ومنحهم المعاملة الخاصة التي يستحقونها. في لعبة التجميل اللطيفة هذه، ستجد كلبًا ضالًا في سلة المهملات. قم بتنظيف معطف الجرو المتسخ قبل إعطائه حمامًا فاترًا لطيفًا. افرك فروه وجففه بعد ذلك. بمجرد أن يتم تنظيف صديقنا الكلاب حديثًا، يمكنك ارتدائه بجميع أنواع الملابس والإكسسوارات الأنيقة. استمر في مد يد المساعدة لأفضل صديق للرجل وتكوين العديد من الأصدقاء الرائعين على طول الطريق! انقر أو اضغط على أحد العناصر لالتقاطه، واسحبه فوق المنطقة التي تريد استخدامه فيها. تم إنشاء Funny Puppy Care بواسطة Go Panda Games ، استوديو مطور مستقل مقره في جنوب سورابايا، إندونيسيا. لديهم العديد من الألعاب اللطيفة الأخرى على Poki: أزياء Tictoc KPOP، وFunny Puppy Emergency، وYummy Taco، ومخيم الطبخ المضحك، ويوم التخييم المضحك، ومطار السفر المضحك، وجراحة الحلق المضحكة 2، وآيس كريم الوافل اللذيذ، ودرس الطبخ الكوري، وقص شعر الحيوانات الأليفة المضحك، لعبة تلبيس الجرو المضحكة، وتلبيس كيتي المضحكة، وجراحة الأنف المضحكة، وHipster vs Rockersيمكنك لعب Funny Puppy Care مجانًا على Poki. يمكن لعب Funny Puppy Care على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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