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Funny Heroes Emergency

Funny Heroes Emergency

poki.com

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Funny Heroes Emergency هي لعبة محاكاة حيث تعمل كطبيب في غرفة الطوارئ، ومهمتك هي مساعدة الأبطال الخارقين على العودة إلى لياقتهم البدنية. أصيب فريق من المدافعين الأقوياء عندما كانوا يواجهون الأشرار. هل يمكنك الاعتناء بإصاباتهم وإصلاحها؟ قم بإزالة الأوساخ والحطام من الأبطال الخارقين قبل الغوص للحصول على علاج أعمق. قم بتطهير جروحهم، وضع المراهم عليهم، وإزالة العصي من شعرهم، وحتى إصلاح القليل من أسنانهم! أخيرًا، ساعدهم على اختيار زي جديد حتى يتمكنوا من الدفاع عن الأبرياء بأناقة. شارك اللعبة مع أصدقائك وشاهد أنواع الأزياء التي صنعوها لأبطالنا الخارقين. التقط / استخدم الدواء - اضغط أو انقر بالماوس الأيسر. تم إنشاء Funny Heroes Emergency بواسطة Go Panda Games، وهو استوديو مطور مستقل مقره في جنوب سورابايا، إندونيسيا. لديهم العديد من الألعاب اللطيفة الأخرى على Poki: Funny Kitty Care، وTictoc KPOP Fashion، وFunny Puppy Emergency، وYummy Taco، وFunny Cooking Camp، وFunny Camping Day، وFunny Travelling Airport، وFunny Throat Emergency 2، وYummy Waffle Ice Cream، ودرس الطبخ الكوري، قص شعر الحيوانات الأليفة المضحك، وتلبيس الجرو المضحك، وتلبيس كيتي المضحك، وجراحة الأنف المضحكة، وHippster vs Rockersيمكنك لعب Funny Heroes Emergency مجانًا على Poki. يمكن لعب Funny Heroes Emergency على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Funny Heroes Emergency. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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