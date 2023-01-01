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Yummy Donut Factory

Yummy Donut Factory

poki.com

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Yummy Donut Factory هي لعبة محاكاة للطهي حيث تمتلك مصنعًا وتقوم بإعداد الكعك اللذيذ لعملائك. عليك أن تبدأ بصنع الدونات من الصفر باستخدام الوصفة المقدمة. ينخل الدقيق، ثم تضاف إليه المكونات الجافة كالسكر والملح، ثم تخلط مع الزبدة والحليب. تأكد من استخدام الكميات المناسبة من المكونات، أي شيء أكثر أو أقل من الوصفة سيؤدي إلى فشل الدونات الخاص بك. ثم يمكنك المضي قدما في الخبز! بمجرد أن تصبح الكعك الأساسية جاهزة، يمكنك قضاء وقت ممتع وإظهار إبداعك مع الحلوى والرشات والصقيع وغير ذلك الكثير. شارك الحلويات التي قمت بإعدادها في Yummy Donut Factory مع أصدقائك وألهم إبداع بعضكم البعض! لا تريد أن تفوت هذه الفرصة! انقر أو اضغط على الكائنات للتفاعل معها. في بعض الأحيان تحتاج إلى سحبها وإسقاطها لاستخدامها بشكل صحيح. تم إنشاء Yummy Donut Factory بواسطة Go Panda Games، وهو استوديو مطور مستقل مقره في جنوب سورابايا، إندونيسيا. لديهم العديد من الألعاب اللطيفة الأخرى على Poki: Yummy Chocolate Factory، Funny Kitty Haircut، TicToc Summer Fashion، Tictoc KPOP Fashion، Funny Puppy Emergency، Yummy Taco، Funny Cooking Camp، Funny Camping Day، Funny Travelling Airport، Funny Throat جراحة 2، Yummy آيس كريم الوافل، ودرس الطبخ الكوري، وقصة شعر الحيوانات الأليفة المضحكة، وتلبيس الجرو المضحك، وتلبيس كيتي المضحكة، وجراحة الأنف المضحكة، ومحب مقابل الروكيمكنك لعب Yummy Donut Factory مجانًا على Poki. ويمكن لعب Yummy Donut Factory على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة الخاصة بك مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yummy Donut Factory. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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