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TicToc Summer Fashion

TicToc Summer Fashion

poki.com

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TicToc Summer Fashion هي لعبة محاكاة حيث تقوم بمساعدة أحد أصدقائك ليصبح نجما على إحدى منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة. ساعدها في إطلاق النار على البكرة عن طريق تنظيف غرفتها أولاً. ثم اختر من بين مجموعة واسعة من محدد العيون وظلال العيون وكريم الأساس وأحمر الشفاه والمزيد. اجعل صديقك يبدو أنيقًا على كل بكرة للحصول على العديد من الإعجابات والمال لشراء سلع جديدة. ستظهر لك اللعبة باختصار أنواع المكياج والإكسسوارات التي عليك اختيارها، ولكنها ستختفي سريعًا. إما أن تحفظها جيدًا، أو انقر فوق زر التلميح لإظهارها مرة أخرى. بمجرد أن يصبح صديقك جاهزًا، أظهر للعالم كم أنت مصفف شعر رائع! انقر أو اضغط على الزي أو الإكسسوار لارتدائه. يجب عليك اختيار العناصر التي تظهر لك في وقت سابق من اللعبة. إذا كنت لا تستطيع تذكر أي منها هو الصحيح، فلا تتردد في الحصول على تلميح. تم إنشاء TicToc Summer Fashion بواسطة Go Panda Games، وهو استوديو مطور مستقل مقره في جنوب سورابايا، إندونيسيا. لديهم العديد من الألعاب اللطيفة الأخرى على Poki: أزياء Tictoc KPOP، وFunny Puppy Emergency، وYummy Taco، ومخيم الطبخ المضحك، ويوم التخييم المضحك، ومطار السفر المضحك، وجراحة الحلق المضحكة 2، وآيس كريم الوافل اللذيذ، ودرس الطبخ الكوري، وقص شعر الحيوانات الأليفة المضحك، لعبة تلبيس الجرو المضحكة، وتلبيس كيتي المضحكة، وجراحة الأنف المضحكة، وHipster vs Rockers يمكنك لعب TicToc Summer Fashion مجانًا على Poki. يمكن لعب TicToc Summer Fashion على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TicToc Summer Fashion. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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