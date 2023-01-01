Summer Fashion Makeover هي لعبة محاكاة حيث يمكنك مساعدة أحد أصدقائك على الاستعداد لقضاء يوم ممتع على الشاطئ. ساعديها على الاستعداد من خلال المساعدة في بعض عمليات التنظيف باستخدام مقشرات الوجه ومنتجات التجميل، ثم اختر من بين مجموعة واسعة من محدد العيون وظلال العيون وكريم الأساس وأحمر الشفاه والمزيد! اجعل صديقتك تبدو أنيقة في يومها الخاص على الشاطئ. بمجرد أن يصبح صديقك جاهزًا، أظهر للعالم كم أنت مصفف شعر رائع! انقر أو اضغط على الزي أو الإكسسوار لارتدائه. يجب عليك اختيار العناصر التي تظهر لك في وقت سابق من اللعبة. إذا كنت لا تستطيع تذكر أي منها هو الصحيح، فلا تتردد في الحصول على تلميح. تم إنشاء Summer Fashion Makeover بواسطة Go Panda Games، وهو استوديو مطور مستقل مقره في جنوب سورابايا، إندونيسيا. لديهم العديد من الألعاب اللطيفة الأخرى على Poki: TicToc Summer Fashion، وTictoc KPOP Fashion، وFunny Puppy Emergency، وYummy Taco، وFunny Cooking Camp، وFunny Camping Day، وFunny Travelling Airport، وFunny Throat Emergency 2، وYummy Waffle Ice Cream، ودرس الطبخ الكوري، قصة شعر الحيوانات الأليفة المضحكة، وتلبيس الجرو المضحك، وتلبيس كيتي المضحكة، وجراحة الأنف المضحكة، وهيبستر مقابل الروك. يمكنك لعب Summer Fashion Makeover مجانًا على Poki. يمكن لعب Summer Fashion Makeover على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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