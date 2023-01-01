TicToc KPop Fashion هي لعبة محاكاة حيث تقوم بمساعدة أحد أصدقائك ليصبح نجما على إحدى منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة. ساعدها في إعداد منشورات لا تُنسى عن طريق اختيار الماكياج والملابس المناسبة. ستظهر لك اللعبة باختصار أنواع المكياج والإكسسوارات التي عليك اختيارها، ولكنها ستختفي سريعًا. إما أن تحفظها جيدًا، أو انقر فوق زر التلميح لإظهارها مرة أخرى. اختر جميع الملابس والإكسسوارات المناسبة لتجعلها تبدو أنيقة بما يكفي لكسب الإعجابات وإعادة النشر! يمكنك شراء سلع جديدة عن طريق الحصول على العديد من الإعجابات بعد نشر الصورة. هل لديك ما يلزم لتكون مصممًا مشهورًا؟ أظهر للجميع أن لديك الموهبة اللازمة لذلك! انقر أو اضغط على الزي أو الملحق لارتدائه. يجب عليك اختيار العناصر التي تظهر لك في وقت سابق من اللعبة. إذا كنت لا تستطيع تذكر أي منها هو الصحيح، فلا تتردد في الحصول على تلميح. تم إنشاء TicToc KPop Fashion بواسطة Go Panda Games، وهو استوديو مطور مستقل مقره في جنوب سورابايا، إندونيسيا. لديهم العديد من الألعاب اللطيفة الأخرى على Poki: Funny Puppy Emergency، Yummy Taco، Funny Cooking Camp، Funny Camping Day، Funny Travel Airport، Funny Throat جراحة 2، Yummy Waffle Ice Cream، درس الطبخ الكوري، قصة شعر مضحكة للحيوانات الأليفة، تلبيس جرو مضحك، لعبة Funny Kitty Dressup، وجراحة الأنف المضحكة، وHipster vs Rockers يمكنك لعب TicToc KPop Fashion مجانًا على Poki. يمكن لعب TicToc KPop Fashion على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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