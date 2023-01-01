Funny Cooking Camp هي لعبة محاكاة حيث تقوم بتحضير الطعام في معسكر الفئران. ساعد أصدقائنا من الفئران في بناء فرن من الطين، وإعداد الشواية، وجمع المكونات اللازمة للأطباق اللذيذة التي سيحصلون عليها. عندما يكون لديك كل العناصر التي تحتاجها، ابدأ في إعداد البيتزا اللذيذة. لديك عدد من الطبقة الطازجة للاختيار من بينها! هل أنت مستعد للجمع بين اثنين من أكثر الأنشطة الترفيهية: الطبخ والتخييم؟ لا تنس مشاركة Funny Cooking Camp مع أصدقائك ومعرفة نوع الوجبات التي يقدمونها! انقر أو اضغط على أي شيء لالتقاطه واستخدمه. تم إنشاء Funny Cooking Camp بواسطة Go Panda Games، وهو استوديو مطور مستقل مقره في جنوب سورابايا، إندونيسيا. لديهم العديد من الألعاب اللطيفة الأخرى على Poki: يوم التخييم المضحك، ومطار السفر المضحك، وجراحة الحلق المضحكة 2، وآيس كريم الوافل اللذيذ، ودرس الطبخ الكوري، وقصة شعر الحيوانات الأليفة المضحكة، وتلبيس الجرو المضحك، وتلبيس كيتي المضحك، وجراحة الأنف المضحكة، وهيبستر ضد. Rockersيمكنك لعب Funny Cooking Camp مجانًا على Poki. ويمكن لعب Funny Cooking Camp على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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