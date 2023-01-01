Yummy Taco هي لعبة محاكاة حيث تقوم بإعداد أطباق لذيذة. هل تشتهي بعض المكسيكي؟ إذا كنت مهتمًا بالبوريتو والتاكو والكويساديلا والمزيد، فأنت تلعب اللعبة الصحيحة! توجه إلى المطبخ وابدأ في تحضير التورتيلا. ستستخدم الدقيق والزيت وصودا الخبز والملح والماء. ومن ثم ستقومين بعجن العجينة وصنع أشكال دائرية جميلة. بعد تسخين التورتيلا، من المفترض أن تقوم بشوي البروتين وإضافة القليل من الخضار وبعض التوابل. اتبع التعليمات الموجودة في اللعبة لإعداد المكونات بالطريقة الصحيحة حتى يتمتع ضيوفك بأفضل ليلة في حياتهم. هل أنت مستعد لبعض العشاء حار هذا المساء؟ لا تنس مشاركة Yummy Taco مع أصدقائك ومعرفة نوع الوجبات التي يقدمونها! انقر أو اضغط على أي شيء لالتقاطه واستخدمه. عندما تعرض اللعبة أشكال الأسهم، اتبع نفس الشكل بمؤشرك أو إصبعك لتكراره. تم إنشاء Yummy Taco بواسطة Go Panda Games، وهو استوديو مطور مستقل مقره في جنوب سورابايا، إندونيسيا. لديهم العديد من الألعاب اللطيفة الأخرى على Poki: معسكر الطبخ المضحك، يوم التخييم المضحك، مطار السفر المضحك، جراحة الحلق المضحكة 2، آيس كريم الوافل اللذيذ، درس الطبخ الكوري، قص شعر الحيوانات الأليفة المضحك، تلبيس الجرو المضحك، تلبيس كيتي المضحك، جراحة الأنف المضحكة و Hipster vs Rockers يمكنك لعب Yummy Taco مجانًا على Poki. ويمكن لعب Yummy Taco على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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