Funny Puppy Emergency هي لعبة محاكاة حيث تقوم بإنقاذ الكلاب الصغيرة التي تواجه محنة وتعتني بها. قم بتشغيل ومساعدة العديد من الجراء المتأذية من خلال الاهتمام باحتياجاتهم مثل إزالة الشظايا، وتقويم الذيول، وعلاج الكتل، ووضع الدواء، والمزيد. إذا كانت الجراء تشعر بالألم أثناء الإجراء، فلا تنس أن تتوقف وتداعبهم لتخبرهم أنهم سيكونون بخير! هل أنت مستعد لتحويل هذه الكلاب الحزينة إلى كلاب سعيدة ذات ذيول تهز؟ انقر أو اضغط على الدواء أو المعدات الطبية لاستخدامها. عندما تعرض اللعبة أشكال الأسهم، اتبع نفس الشكل بمؤشرك أو إصبعك لتكراره. تم إنشاء Funny Puppy Emergency بواسطة Go Panda Games، وهو استوديو مطور مستقل مقره في جنوب سورابايا، إندونيسيا. لديهم العديد من الألعاب اللطيفة الأخرى على Poki: Yummy Taco، ومخيم الطبخ المضحك، ويوم التخييم المضحك، ومطار السفر المضحك، وجراحة الحلق المضحكة 2، وآيس كريم الوافل اللذيذ، ودرس الطبخ الكوري، وقص شعر الحيوانات الأليفة المضحك، وتلبيس الجرو المضحك، وتلبيس كيتي المضحكة، جراحة الأنف المضحكة، وHippster vs Rockers يمكنك لعب Funny Puppy Emergency مجانًا على Poki. يمكن لعب Funny Puppy Emergency على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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