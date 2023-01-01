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Funny Kitty Care

Funny Kitty Care

poki.com

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Funny Kitty Care هي لعبة محاكاة حيث تقوم برعاية أصدقائك من القطط الصغيرة ومنحهم المعاملة الخاصة التي يستحقونها. في لعبة التجميل اللطيفة هذه، ستجد قطة صغيرة ضالة في سلة المهملات. قم بتنظيف معطف القطة المتسخة قبل إعطائها حمامًا فاترًا لطيفًا. افرك فروه وجففه بعد ذلك. بمجرد تنظيف القطة حديثًا، يمكنك إلباسها جميع أنواع الملابس والإكسسوارات الأنيقة. استمر في مد يد العون للقطط الصغيرة وتكوين العديد من الأصدقاء الرائعين على طول الطريق! انقر أو اضغط على أحد العناصر لالتقاطه، واسحبه فوق المنطقة التي تريد استخدامه فيها. تم إنشاء Funny Kitty Care بواسطة Go Panda Games، وهي شركة استوديو مطور مستقل يقع مقره في جنوب سورابايا، إندونيسيا. لديهم العديد من الألعاب اللطيفة الأخرى على Poki: أزياء Tictoc KPOP، وFunny Puppy Emergency، وYummy Taco، ومخيم الطبخ المضحك، ويوم التخييم المضحك، ومطار السفر المضحك، وجراحة الحلق المضحكة 2، وآيس كريم الوافل اللذيذ، ودرس الطبخ الكوري، وقص شعر الحيوانات الأليفة المضحك، يمكنك لعب Funny Kitty Care وFunny Kitty Care على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Funny Kitty Care. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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