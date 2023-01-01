Shape Fold Nature هي لعبة ألغاز حيث ترتبط كل قطعة وتتفاعل جسديًا مع بعضها البعض. تدور عناصر التحكم ببساطة حول سحب الأشكال التي تحتاجها للكشف عن الكائن بالكامل. قم بتحريك قطع اللغز الفردية للعثور على مكانها المثالي باستخدام مؤشر الماوس أو إصبعك. يمكنك الإعجاب بالصور الرائعة ذات الطابع الطبيعي عند إكمال الألغاز في هذه اللعبة. Shape Fold Nature هي لعبة فريدة من نوعها تدور حول نوع ألغاز الصور المقطوعة الكلاسيكي الذي يصنع الكثير من الألغاز الغريبة والمثيرة للاهتمام. انطلق واستمتع بصور الطبيعة الهادئة بينما تمنح عقلك تمرينًا مريحًا. اسحب مؤشر الماوس أو إصبعك لتجميع قطع اللغز. تم إنشاء Shape Fold Nature بواسطة Bikas، وهو فريق مطور ألعاب مقره في ليتوانيا. العب ألعاب التفكير الأخرى الخاصة بهم على Poki: Shape Fold وAdventure Drivers

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