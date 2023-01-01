The Pillar هي لعبة ألغاز من منظور شخص أول تجري أحداثها في جزيرة غامضة. تحرك حول العالم الغامض الجميل وحل جميع الألغاز لإنهاء هذا العرض التوضيحي! الرسومات والموسيقى التصويرية جميلة، وتزداد صعوبة الألغاز شيئًا فشيئًا. هذا هو أحدث إدخال مثير في نوع الألغاز الغامضة. هل يمكنك إنهاء هذا العرض التوضيحي لـ The Pillar؟ ابحث عن الألغاز لحلها عن طريق النقر على المربعات وسحبها. نقل - WASD تم إنشاء Pillar بواسطة PaperBunker s.r.o. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki.

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