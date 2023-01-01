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Find The Candy

Find The Candy

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Find the Candy هي لعبة ألغاز ذات طابع مخفي تم إنشاؤها بواسطة Adgard. هدفك هو استكشاف المستويات، وجمع أكبر عدد ممكن من النجوم والهدايا أثناء محاولتك العثور على الحلوى المخفية. تتحداك لعبة الأشياء المخفية هذه في تحديد موقع الكثير من الأشياء الخاصة وتخزينها في واجهة العرض الخاصة بك. يمكنك التفاعل مع الكائنات عن طريق رفعها وسحبها للكشف عن القطع المخفية الأخرى. حاول العثور على النجوم الثلاثة في كل مستوى! تفاعل مع الأشياء التي تراها في اللعبة من خلال النقر عليها أو سحبها. بهذه الطريقة، ستكشف عن العديد من المفاجآت وتجمع كل النجوم. تم إنشاء Find the Candy بواسطة Adgard. العب لعبتهم غير الرسمية الأخرى على Poki: MadZOOng

الموقع الإلكتروني: poki.com

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