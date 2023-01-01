Doctor Acorn 2 هي لعبة مهارات تم إنشاؤها بواسطة Mini Duck Games. ساعد الدكتور أكورن في العثور على المصباح الأمامي الخاص به حتى يتمكن من علاج مرضاه من السناجب! لا يستطيع الدكتور أكورن التحرك بمفرده، لذا عليك مساعدته. يحتوي كل مستوى على سلسلة من الأشياء مثل المراوح والوسادات الزنبركية التي تساعد الدكتور أكورن على الحركة. احترس من العقبات مثل المسامير والخنازير والدجاج المتفجر والدبابير القاتلة! لا تتعجل وتخطط لتحركاتك بعناية إذا كنت ترغب في الحصول على النجوم الثلاثة جميعها! قم بتشغيل المراوح وإيقاف تشغيلها لجعل دكتور أكورن يتدحرج. انقر على السحب لجعلها صلبة. انقر على البط مرارا وتكرارا لجعلها تظهر. حاول الاستيلاء على النجوم الثلاثة والهروب عبر البوابة الصفراء. التفاعل - انقر أو اضغط على كائن للتفاعل معه. تم إنشاء لعبة Doctor Acorn 2 بواسطة Mini Duck Games. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Doctor Teeth وStreet Ball Jam وRabbit Samurai

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