Doctor Acorn 3 هي لعبة منصة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Mini Duck Games. ساعد عائلة من طيور البطريق في صنع رجل ثلج من خلال جمع بعض الثلج أثناء توجيه البلوط عبر كل مستوى بأمان. انقر على الأشياء، وقم برمي كرات الثلج، واستمر في التحرك عبر العقبات حتى تساعد جميع طيور البطريق وتفتح جميع الإنجازات! تجنب الأعداء مثل الخنازير الخطرة قبل أن يأكلوا دكتور أكورن. هل تريد بناء رجل ثلج؟ اضغط أو انقر على كائن على المستوى للتفاعل معه. تأكد من سقوط أجزاء رجل الثلج حتى تتمكن طيور البطريق من حزمها وإرسالها إلى القطب الجنوبي عبر صندوق البريد. تم إنشاء Doctor Acorn 3 بواسطة Mini Duck Games. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Doctor Teeth 2، وDoctor Teeth، وDoctor Acorn 2، وFox Adventurer، وPenalty Superstar، وRabbit Samurai، وStreet Ball Jam.

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