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Boss Level Shootout

Boss Level Shootout

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Boss Level Shootout هي لعبة أركايد حيث تلعب دور لاعب شاب يدعى Billy والذي يتم جذبه إلى وحدة التحكم القديمة الخاصة به - وهدفك هو التغلب على كل زعيم في اللعبة. يتمتع كل زعيم بقدرة وشخصية مختلفة، لذا عليك دراسة تحركاته قبل مهاجمته. هناك 10 مستويات مختلفة و10 تحديات مختلفة للزعماء. بعد كل هزيمة ناجحة لرئيسك، يمكنك كسب وإنفاق العملات المعدنية لترقية مهاراتك وأسلحتك. تأكد من الاندفاع بسرعة حتى تتمكن من تفادي هجمات العدو. هل لديك القوة وخفة الحركة اللازمة لإنهاء جميع المستويات العشرة في Boss Level Shootout؟ التحرك - WAD أو مفاتيح الأسهم تبادل لاطلاق النار - Z أو KEnter - أدخل (العودة) تم إنشاء Boss Level Shootout بواسطة Mini Duck Games. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Doctor Acorn 3، وDoctor Teeth 2، وDoctor Teeth، وDoctor Acorn 2، وFox Adventurer، وPenalty Superstar، وRabbit Samurai، وStreet Ball Jamيمكنك لعب Boss Level Shootout مجانًا على Poki.يمكن لعب Boss Level Shootout على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Boss Level Shootout. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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