Jumphobia هي لعبة منصات حيث تقفز تلقائيًا عندما تواجه حافة ما. تحتوي اللعبة على أكثر من 250 غرفة موزعة على 25 مستوى. إذا كنت قادرًا على إكمال اللعبة كاملة، فهناك صانع مستويات رائع يمكنك من خلاله إنشاء مستوياتك الخاصة وتحميلها ليلعبها اللاعبون الآخرون! تحتوي اللعبة على بعض الألغاز الذكية والمنصات بحيث يبدو كل مستوى جديدًا. هل يمكنك إكمال كل مستوى؟ أم ستبدأ في إنشاء مستويات خاصة بك ليلعبها المجتمع؟ تحرك - سهم لأعلى - إعادة تعيين نقطة التفتيش الأخيرة - اضغط على R - إعادة تعيين الغرفة - استمر في الضغط على R - Shoot - z - تبديل السلاح - تم إنشاء xJumphobia بواسطة Wix Games. تشتهر Wix Games بسلسلة Duck Life، وألعاب مثل Ant Art Tycoon!

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