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Truck Loader

Truck Loader

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Truck Loader هي لعبة ألغاز كلاسيكية حيث يتعين عليك تحميل البضائع على شاحنة باستخدام الرافعة الشوكية الخاصة بك. تتوزع الصناديق عبر المستويات، وسيتعين عليك جمعها وتحميل الشاحنة لإكمال المستوى. بعض المستويات سهلة وأنت تتجول لجمع الصناديق، ولكن مع تقدمك في اللعبة، تصبح المستويات أكثر صعوبة. قم بإجراء حركات خاصة أو اتبع التسلسلات لحل اللغز وإكمال المستوى. يمكنك الآن لعب سلسلة Truck Loader على سطح المكتب أو الجهاز المحمول الخاص بك مجانًا على Poki! تحرك يسارًا/يمينًا - A/DJump - WPick up الصناديق - أشر وانقر بالماوس. تم إنشاء Truck Loader بواسطة 7Spot Games، مطور ألعاب فيديو ليتوانيا والناشر. لديهم ألعاب ألغاز ومنصات رائعة أخرى على Poki: Duo Survival، Duo Survival 2، Duo Survival 3، Duo Vikings، Duo Vikings 2، Duo Vikings 3، Truck Loader 2، Truck Loader 3، Truck Loader 4، Truck Loader 5، ZOOM -BE وZOOM-BE 2 وZOOM-BE 3

الموقع الإلكتروني: poki.com

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