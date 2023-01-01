Duo Vikings هي لعبة تعاونية للاعبين من 7Spot Games حيث يمكنك مساعدة اثنين من الفايكنج في مداهمة القلعة من خلال مستويات مليئة بالعقبات. انضم إلى هذا الثنائي من المحاربين الشجعان وادخل إلى قلعة رائعة مليئة بالثروات والكنوز، وكلها في انتظارك لتأخذها. العب مع صديقك وحل جميع الألغاز المثيرة معًا. اضغط على المشغلات، وافتح الأبواب، وقم بتنشيط المصاعد، وحطم الأشياء القابلة للكسر. شق طريقك عبر هذه القاعات المذهلة واحصل على مكانك في Valhalla. التحرك - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين القفز - W أو مفتاح السهم لأعلى اضغط/استخدم - S أو مفتاح السهم لأسفل تم إنشاء Duo Vikings بواسطة 7Spot Games، وهي لعبة فيديو ليتوانية المطور والناشر. لديهم ألعاب تعاونية أخرى على Poki: Duo Survival وDuo Survival 2 وZOOM-BE وZOOM-BE 2 وZOOM-BE 3. ولديهم أيضًا ألعاب شاحنات مثل: Truck Loader 4 وTruck Loader 5.

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