ZOOM-BE هي لعبة تعاونية حيث يمكنك مساعدة صديقين من الزومبي على الهروب من منشأة شريرة من خلال مستويات مليئة بالعوائق. استخدم BRAAIIIIINS ومنطقك لحل جميع الألغاز، وتجنب الإمساك بك، والأهم من ذلك، ألا تترك صديقك خلفك أبدًا. بعض الصداقات تدوم مدى الحياة، لكن بعضها يدوم لفترة أطول. نقل - AD أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين. القفز - W أو مفتاح السهم لأعلى. تم إنشاء Kick - S أو مفتاح السهم لأسفل ZOOM-BE بواسطة 7Spot Games، وهي شركة تطوير وناشر لألعاب الفيديو الليتوانية. العب ألعابهم المسلية الأخرى مجانًا على Poki: Duo Vikings، Duo Vikings 2، Duo Vikings 3، Duo Survival، Duo Survival 2، Duo Survival 3، Truck Loader، Truck Loader 2، Truck Loader 3، Truck Loader 4، Truck Loader 5 و ZOOM-BE 2 و ZOOM-BE 3 و BoxRob

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