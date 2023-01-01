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Duo Survival 3

Duo Survival 3

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Duo Survival 3 هي لعبة ألغاز تعاونية للاعبين من 7Spot Games حيث يمكنك مساعدة اثنين من الناجين من نهاية العالم على الهروب من الزومبي عبر مستويات مليئة بالعقبات. العب بنقاط قوة كل شخصية، وحل الألغاز الرائعة، وزحف عبر الغرف المخفية، وقم بتنشيط البدائل المثيرة، وأكثر من ذلك بكثير! عاد زوجنا المفضل من الناجين من كارثة الزومبي مرة أخرى لمزيد من المغامرات. هل يمكنك مساعدة البطلين في العثور على العلاج وإنقاذ العالم؟ حاول اللعب مع صديقك لتحقيق أقصى قدر من المتعة. التحرك - AD أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين القفز - W أو مفتاح السهم لأعلى زجاجة الركل/الرمي - S أو مفتاح السهم لأسفل تم إنشاء Duo Survival 3 بواسطة 7Spot Games، وهي شركة تطوير ألعاب فيديو ليتوانية و الناشر. العب ألعابهم المسلية الأخرى مجانًا على Poki: Duo Vikings وDuo Survival وDuo Survival 2 وZOOM-BE وZOOM-BE 2 وZOOM-BE 3 وTruck Loader 5.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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