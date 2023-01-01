BoxRob 3 هي لعبة منصة ألغاز حيث يمكنك تحميل البضائع على شاحنة باستخدام الرافعة الشوكية الخاصة بك والتي أصبحت أكثر مرونة وديناميكية من أي وقت مضى! من أجل إكمال المستوى، تحتاج إلى جمع كل الصناديق وإسقاطها في الفتحة المناسبة لها. بعض المستويات سهلة وأنت تتجول لجمع الصناديق، ولكن مع تقدمك في اللعبة، تصبح المستويات أكثر صعوبة. قم بإجراء حركات خاصة أو اتبع التسلسلات لحل اللغز وإكمال المستوى. شارك BoxRob 3 مع أصدقائك وقارن بين درجاتك العالية. لا تنس أن تلعب الألعاب السابقة في السلسلة، BoxRob وBoxRob 2! تحرك يسارًا/يمينًا - A/DJump - صناديق WPick up - اضغط أو انقر على زر الماوس الأيسر. تم إنشاء BoxRob 3 بواسطة 7Spot Games. العب ألعاب الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: BoxRob، BoxRob 2، Duo Survival، Duo Survival 2، Duo Vikings، Duo Vikings 2، Duo Vikings 3، ZOOM-BE، ZOOM-BE 2، ZOOM-BE 3، Truck Loader، Truck Loader 4، وTruck Loader 5BoxRob 3 مجانية للعب على Poki.BoxRob 3 قابلة للعب على سطح المكتب الخاص بك وعلى هاتفك المحمول مجانًا على Poki.

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