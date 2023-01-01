WebCatalog
BoxRob 3

BoxRob 3

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BoxRob 3 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

BoxRob 3 هي لعبة منصة ألغاز حيث يمكنك تحميل البضائع على شاحنة باستخدام الرافعة الشوكية الخاصة بك والتي أصبحت أكثر مرونة وديناميكية من أي وقت مضى! من أجل إكمال المستوى، تحتاج إلى جمع كل الصناديق وإسقاطها في الفتحة المناسبة لها. بعض المستويات سهلة وأنت تتجول لجمع الصناديق، ولكن مع تقدمك في اللعبة، تصبح المستويات أكثر صعوبة. قم بإجراء حركات خاصة أو اتبع التسلسلات لحل اللغز وإكمال المستوى. شارك BoxRob 3 مع أصدقائك وقارن بين درجاتك العالية. لا تنس أن تلعب الألعاب السابقة في السلسلة، BoxRob وBoxRob 2! تحرك يسارًا/يمينًا - A/DJump - صناديق WPick up - اضغط أو انقر على زر الماوس الأيسر. تم إنشاء BoxRob 3 بواسطة 7Spot Games. العب ألعاب الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: BoxRob، BoxRob 2، Duo Survival، Duo Survival 2، Duo Vikings، Duo Vikings 2، Duo Vikings 3، ZOOM-BE، ZOOM-BE 2، ZOOM-BE 3، Truck Loader، Truck Loader 4، وTruck Loader 5BoxRob 3 مجانية للعب على Poki.BoxRob 3 قابلة للعب على سطح المكتب الخاص بك وعلى هاتفك المحمول مجانًا على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BoxRob 3. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

BoxRob

BoxRob

poki.com

Truck Loader

Truck Loader

poki.com

BoxRob 2

BoxRob 2

poki.com

Truck Loader 2

Truck Loader 2

poki.com

Truck Loader 3

Truck Loader 3

poki.com

Moving Truck

Moving Truck

poki.com

ZOOM-BE

ZOOM-BE

poki.com

Duo Vikings 3

Duo Vikings 3

poki.com

Duo Vikings 2

Duo Vikings 2

poki.com

Truck Loader 5

Truck Loader 5

poki.com

Truck Loader 4

Truck Loader 4

poki.com

Duo Vikings

Duo Vikings

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية