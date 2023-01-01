Truck Loader 5 هي لعبة ألغاز كلاسيكية حيث يتعين عليك تحميل البضائع على شاحنة باستخدام الرافعة الشوكية الخاصة بك. تنتشر الصناديق عبر المستويات وعليك جمعها وتحميل الشاحنة لإكمال المستوى. بعض المستويات سهلة وما عليك سوى القيادة لجمع الصناديق، ولكن مع تقدمك في اللعبة، تصبح المستويات أكثر صعوبة وتحتاج إلى أداء حركات خاصة أو اتباع تسلسلات لإكمال المستويات. تحرك يسارًا/يمينًا - قفز A/D - صناديق الالتقاط W - أشر وانقر بالماوس. تم إنشاء Truck Loader 5 بواسطة 7Spot Games، وهو مطور وناشر لألعاب الفيديو الليتوانية. حاول أيضًا إكمال Truck Loader 4 على Poki.

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