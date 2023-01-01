Duo Vikings 2 هي لعبة تعاونية للاعبين من 7Spot Games. في الجزء الثاني من سلسلة Duo Vikings، يواصل رفاقنا من الفايكنج رحلتهم من خلال استكشاف المزيد من القلاع المليئة بالعقبات والمستويات المصممة بعناية. يمكنك اللعب بمفردك، لكن اللعب مع صديق هو الأكثر إثارة وحل جميع الألغاز معًا. اضغط على المشغلات، وافتح الأبواب، وقم بتنشيط المصاعد، وحطم الأشياء القابلة للكسر. شق طريقك عبر هذه القاعات المذهلة واحصل على مكانك في Valhalla. التحرك - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين القفز - W أو مفتاح السهم لأعلى اضغط/استخدم - S أو مفتاح السهم لأسفل تم إنشاء Duo Vikings 2 بواسطة 7Spot Games، وهو فيديو ليتواني مطور وناشر اللعبة. لديهم ألعاب تعاونية أخرى على Poki: Duo Vikings وDuo Survival وDuo Survival 2 وZOOM-BE وZOOM-BE 2 وZOOM-BE 3. ولديهم أيضًا ألعاب شاحنات مثل: Truck Loader 4 وTruck Loader 5.

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