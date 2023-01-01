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ZOOM-BE 2

ZOOM-BE 2

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ZOOM-BE 2 هي متابعة للعبة ZOOM-BE التعاونية الأصلية. هذه المرة ZOOM وBE في مهمة انتقامية. العب بمفردك أو مع صديق. هناك مجموعة من المستويات الجديدة والأعداء الجدد والألغاز التي يتعين عليك حلها. بعض الصداقات تدوم مدى الحياة، لكن بعضها يدوم لفترة أطول. نقل - AD أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين. القفز - W أو مفتاح السهم لأعلى. تم إنشاء ZOOM-BE 2 بواسطة 7Spot Games، وهو مطور وناشر لألعاب الفيديو الليتوانية. العب ألعابهم المسلية الأخرى مجانًا على Poki: Duo Vikings وDuo Survival وDuo Survival 2 وZOOM-BE وZOOM-BE 3 وTruck Loader 5

الموقع الإلكتروني: poki.com

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