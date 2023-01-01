Duo Survival هي لعبة تعاونية للاعبين من 7Spot Games حيث يمكنك مساعدة اثنين من الناجين من نهاية العالم على الهروب من الزومبي عبر مستويات مليئة بالعقبات. انضم إلى هذا الثنائي من المغامرين الشجعان وادخل إلى عالم ما بعد نهاية العالم المليء بالزومبي الجائعين. العب مع صديق وحل الألغاز المثيرة، اضغط على الأزرار، افتح الأبواب، وقم بتنشيط المصاعد... وقم بقيادة الشخصيات إلى علاج الفيروس. هذه هي فرصتك الأخيرة: قرر مصير الإنسانية في Duo Survival! التحرك - AD أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين القفز - W أو مفتاح السهم لأعلىالركلة/رمي الزجاجة - S أو مفتاح السهم لأسفل تم إنشاء Duo Survival بواسطة 7Spot Games، وهي لعبة فيديو ليتوانية المطور والناشر. العب ألعابهم المسلية الأخرى مجانًا على Poki: Duo Vikings وDuo Survival 2 وZOOM-BE وZOOM-BE 2 وZOOM-BE 3 وTruck Loader 5

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Duo Survival. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.