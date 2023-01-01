Duo Vikings 3 هي لعبة منصة ألغاز تعاونية للاعبين من 7Spot Games. في الجزء الثالث من سلسلة Duo Vikings، يواصل رفاقنا من الفايكنج رحلتهم من خلال استكشاف المزيد من القلاع المليئة بالعقبات والمستويات المصممة بعناية مرة أخرى. اضغط على المشغلات، وافتح الأبواب، وقم بتنشيط المصاعد، وحطم الأشياء القابلة للكسر. شق طريقك عبر هذه القاعات المذهلة واحصل على مكانك في Valhalla. العب مع صديق لتحقيق أقصى قدر من المتعة! تحريك - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين. القفز - W أو مفتاح السهم لأعلى. اضغط على / استخدم - S أو مفتاح السهم لأسفل. تم إنشاء Duo Vikings 3 بواسطة 7Spot Games، وهو مطور وناشر لألعاب الفيديو الليتوانية. لديهم ألعاب تعاونية أخرى على Poki: Duo Vikings 2، وDuo Vikings، وDuo Survival، وDuo Survival 2، وZOOM-BE، وZOOM-BE 2، وZOOM-BE 3. ولديهم أيضًا ألعاب شاحنات مثل: Truck Loader 4 وTruck Loader 5. .

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