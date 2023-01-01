Truck Loader 2 هي لعبة ألغاز كلاسيكية حيث يتعين عليك تحميل البضائع على شاحنة باستخدام الرافعة الشوكية الخاصة بك. تنتشر الصناديق عبر المستويات وعليك جمعها وتحميل الشاحنة لإكمال المستوى. بعض المستويات سهلة وما عليك سوى القيادة لجمع الصناديق، ولكن مع تقدمك في اللعبة، تصبح المستويات أكثر صعوبة وتحتاج إلى أداء حركات خاصة أو اتباع تسلسلات لإكمال المستويات. هل أنت مستعد للدفعة الثانية المثيرة في سلسلة الألغاز الإدمانية هذه؟ تحرك يسارًا/يمينًا - A/DJump - صناديق WPick up - صوب وانقر/انقر فوق. تم إنشاء Truck Loader 2 بواسطة 7Spot Games، وهو مطور وناشر لألعاب الفيديو الليتوانية. لديهم ألعاب أخرى مسببة للإدمان على Poki: Duo Vikings 3 وDuo Vikings 2 وDuo Vikings وDuo Survival وDuo Survival 2 وZOOM-BE وZOOM-BE 2 وZOOM-BE 3. ولديهم أيضًا ألعاب شاحنات مثل: Truck Loader 4 وشاحنه محمل 5.

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