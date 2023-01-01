WebCatalog
BoxRob

BoxRob

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BoxRob على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

BoxRob هي لعبة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة 7Spot Games. في هذه اللعبة، هدفك هو تحميل البضائع على شاحنة باستخدام الرافعة الشوكية المرنة الخاصة بك. من أجل إكمال المستوى، تحتاج إلى جمع كل الصناديق وإسقاطها في الفتحة المناسبة لها. بعض المستويات سهلة وأنت تتجول لجمع الصناديق، ولكن مع تقدمك في اللعبة، تصبح المستويات أكثر صعوبة. قم بإجراء حركات خاصة أو اتبع التسلسلات لحل اللغز وإكمال المستوى. لا تنس مشاركة BoxRob مع أصدقائك ومقارنة أعلى الدرجات التي حققتها! تحرك يسارًا/يمينًا - A/DJump - WPick up الصناديق - اضغط أو انقر على زر الماوس الأيسر، تم إنشاء BoxRob بواسطة 7Spot Games. العب ألعاب الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Duo Survival، وDuo Survival 2، وDuo Vikings، وDuo Vikings 2، وDuo Vikings 3، وZOOM-BE، وZOOM-BE 2، وZOOM-BE 3، وTruck Loader، وTruck Loader 4، وTruck Loader. 5

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BoxRob. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Truck Loader

Truck Loader

poki.com

Truck Loader 2

Truck Loader 2

poki.com

BoxRob 2

BoxRob 2

poki.com

Truck Loader 3

Truck Loader 3

poki.com

BoxRob 3

BoxRob 3

poki.com

Truck Loader 5

Truck Loader 5

poki.com

Truck Loader 4

Truck Loader 4

poki.com

Moving Truck

Moving Truck

poki.com

ZOOM-BE

ZOOM-BE

poki.com

Duo Vikings 3

Duo Vikings 3

poki.com

Duo Vikings 2

Duo Vikings 2

poki.com

Duo Vikings

Duo Vikings

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية