BoxRob هي لعبة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة 7Spot Games. في هذه اللعبة، هدفك هو تحميل البضائع على شاحنة باستخدام الرافعة الشوكية المرنة الخاصة بك. من أجل إكمال المستوى، تحتاج إلى جمع كل الصناديق وإسقاطها في الفتحة المناسبة لها. بعض المستويات سهلة وأنت تتجول لجمع الصناديق، ولكن مع تقدمك في اللعبة، تصبح المستويات أكثر صعوبة. قم بإجراء حركات خاصة أو اتبع التسلسلات لحل اللغز وإكمال المستوى. لا تنس مشاركة BoxRob مع أصدقائك ومقارنة أعلى الدرجات التي حققتها! تحرك يسارًا/يمينًا - A/DJump - WPick up الصناديق - اضغط أو انقر على زر الماوس الأيسر، تم إنشاء BoxRob بواسطة 7Spot Games. العب ألعاب الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Duo Survival، وDuo Survival 2، وDuo Vikings، وDuo Vikings 2، وDuo Vikings 3، وZOOM-BE، وZOOM-BE 2، وZOOM-BE 3، وTruck Loader، وTruck Loader 4، وTruck Loader. 5

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