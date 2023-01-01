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Moving Truck

Moving Truck

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Moving Truck هي لعبة منصة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة 7Spot Games. في هذه اللعبة، هدفك هو الوصول إلى خط المرمى بشاحنتك التي تقوم بتوصيل الطرود. من أجل إكمال المستوى، تحتاج إلى توجيه شاحنتك بشكل صحيح وتجنب إتلاف الحزمة الخاصة بك أو ستخسر العملات المعدنية. إذا كنت تقود بسرعة كافية، فستتمكن من التغلب على تحدي السرعة في كل مستوى! لا تنس مشاركة Moving Truck مع أصدقائك ومقارنة أعلى الدرجات التي حققتها! حرك يسارًا/يمينًا - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار واليمين Accelerate - W أو مفتاح سهم لأعلى تم إنشاء Moving Truck بواسطة 7Spot Games. العب ألعاب الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Duo Survival، وDuo Survival 2، وDuo Vikings، وDuo Vikings 2، وDuo Vikings 3، وZOOM-BE، وZOOM-BE 2، وZOOM-BE 3، وTruck Loader، وTruck Loader 4، وTruck Loader. 5

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Moving Truck. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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