Moving Truck: Construction هي لعبة منصة ألغاز حيث تقوم بنقل ممتلكات عملائك إلى منزلهم الجديد في الوقت المناسب دون الإضرار بأي شيء. قم بتوجيه شاحنتك على طول المسارات الغادرة المليئة بالمطبات والعقبات. ستواجه صعوبات مثل الحفر البسيطة، ولكن أيضًا صعوبات أكثر تقدمًا مثل العجلات العملاقة التي تدور في اتجاه عقارب الساعة والتي يجب عليك القيادة فوقها. تجنب إتلاف البضائع الخاصة بك أو سوف تفقد أرباحك. ويمكنك شراء العديد من العناصر الرائعة بالمال الذي كسبته، مثل طلاء جديد، وجلود السيارة، والعلامات، والعجلات الجديدة، سمها ما شئت! لا تنس استخدام Nitro لزيادة درجاتك إلى أقصى حد! حرك يسارًا/يمينًا - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار واليمين تسريع - مفتاح سهم W أو لأعلى تم إنشاء شاحنة النقل: البناء بواسطة 7Spot Games. العب ألعاب الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Moving Truck، وDuo Survival، وDuo Survival 2، وDuo Vikings، وDuo Vikings 2، وDuo Vikings 3، وZOOM-BE، وZOOM-BE 2، وZOOM-BE 3، وTruck Loader، وTruck Loader 4، وTruck Loader 5يمكنك لعب Moving Truck: البناء مجانًا على Poki. يمكن لعب الشاحنة المتحركة: البناء على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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