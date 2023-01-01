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Moving Truck: Bounty

Moving Truck: Bounty

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Moving Truck: Bounty هي لعبة منصة ألغاز تقوم فيها بنقل البضائع إلى وجهتك دون الإضرار بالحمولة. قم بالقيادة من النقطة أ إلى النقطة ب مع الانتباه إلى الطرق الوعرة والمخاطر البيئية مثل الصخور المتساقطة والحفر والأدوات الغريبة الكبيرة التي يمكن أن تمنحك زيادة في السرعة أو تتسبب في انسكاب بضائعك. تأكد من تقليل الأخطاء إلى الحد الأدنى حتى لا تقلل من أرباحك. يمكنك حتى أداء الأعمال المثيرة إذا كنت تشعر بالشجاعة. يمكنك أيضًا شراء العديد من العناصر الرائعة بالمال الذي كسبته، مثل طلاء جديد، وجلود السيارة، والعلامات، والعجلات الجديدة، سمها ما شئت! لا تنس استخدام Nitro لزيادة درجاتك إلى أقصى حد! حرك يسارًا/يمينًا - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار واليمين تسريع - W أو سهم لأعلى Nitro - شريط الفضاء تم إنشاء شاحنة النقل: Bounty بواسطة 7Spot Games. العب ألعاب الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader و Truck Loader 4 و Truck Loader 5 يمكنك لعب الشاحنة المتحركة: باونتي مجانًا على Poki. يمكن لعب الشاحنة المتحركة: باونتي على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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