Ninja Mouse هي لعبة منصة ألغاز تلعب فيها دور فأر لطيف يبحث عن الطعام. تسلل إلى المنازل واعثر على الجبن من خلال المرور عبر الخزانات والأدراج والخزائن والأرائك والصناديق الآمنة وأي شيء تقريبًا يمكنك التفاعل معه! هناك ألغاز القفز، والعقبات، والفخاخ، والأهم من ذلك القطط الذكية التي تنتظر الإمساك بك على الفور متلبسًا. تجنب نظرتهم ووقتهم وخطط لتحركاتك جيدًا، واضرب عندما لا ينظر أحد. إذا لم تتمكن من التسلل أمام قطة، فاقفز ودست على رأسها لنزع سلاحها. حاول جمع أكبر عدد ممكن من النجوم، لأن الحصول على 150 نجمة كلها سيفتح مستوى إضافيًا خاصًا، وستعجبك هذه المفاجأة. ولا تنس أنه يمكنك تخطي المستوى إذا واجهتك مشكلة. هل لديك المهارات اللازمة لجمع كل نجمة وقطعة من الجبن؟ تحرك لليسار/لليمين - A/D أو مفاتيح الأسهم - القفز - W أو السهم لأعلى - التفاعل - تم إنشاء ENinja Mouse بواسطة 7Spot Games. العب ألعاب الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Moving Truck: Bounty، Moving Truck: Construction، Moving Truck، Duo Survival، Duo Survival 2، Duo Vikings، Duo Vikings 2، Duo Vikings 3، ZOOM-BE، ZOOM-BE 2، ZOOM- BE 3 وTruck Loader وTruck Loader 4 وTruck Loader 5 يمكنك لعب Ninja Mouse مجانًا على Poki. يمكن لعب Ninja Mouse على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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