WebCatalog
Ninja Mouse

Ninja Mouse

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ninja Mouse على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Ninja Mouse هي لعبة منصة ألغاز تلعب فيها دور فأر لطيف يبحث عن الطعام. تسلل إلى المنازل واعثر على الجبن من خلال المرور عبر الخزانات والأدراج والخزائن والأرائك والصناديق الآمنة وأي شيء تقريبًا يمكنك التفاعل معه! هناك ألغاز القفز، والعقبات، والفخاخ، والأهم من ذلك القطط الذكية التي تنتظر الإمساك بك على الفور متلبسًا. تجنب نظرتهم ووقتهم وخطط لتحركاتك جيدًا، واضرب عندما لا ينظر أحد. إذا لم تتمكن من التسلل أمام قطة، فاقفز ودست على رأسها لنزع سلاحها. حاول جمع أكبر عدد ممكن من النجوم، لأن الحصول على 150 نجمة كلها سيفتح مستوى إضافيًا خاصًا، وستعجبك هذه المفاجأة. ولا تنس أنه يمكنك تخطي المستوى إذا واجهتك مشكلة. هل لديك المهارات اللازمة لجمع كل نجمة وقطعة من الجبن؟ تحرك لليسار/لليمين - A/D أو مفاتيح الأسهم - القفز - W أو السهم لأعلى - التفاعل - تم إنشاء ENinja Mouse بواسطة 7Spot Games. العب ألعاب الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Moving Truck: Bounty، Moving Truck: Construction، Moving Truck، Duo Survival، Duo Survival 2، Duo Vikings، Duo Vikings 2، Duo Vikings 3، ZOOM-BE، ZOOM-BE 2، ZOOM- BE 3 وTruck Loader وTruck Loader 4 وTruck Loader 5 يمكنك لعب Ninja Mouse مجانًا على Poki. يمكن لعب Ninja Mouse على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ninja Mouse. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Moving Truck

Moving Truck

poki.com

Truck Loader 3

Truck Loader 3

poki.com

Truck Loader

Truck Loader

poki.com

BoxRob

BoxRob

poki.com

Moving Truck: Bounty

Moving Truck: Bounty

poki.com

ZOOM-BE

ZOOM-BE

poki.com

Truck Loader 2

Truck Loader 2

poki.com

BoxRob 3

BoxRob 3

poki.com

BoxRob 2

BoxRob 2

poki.com

Moving Truck: Construction

Moving Truck: Construction

poki.com

Lands of Blight

Lands of Blight

poki.com

Duo Vikings 3

Duo Vikings 3

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية