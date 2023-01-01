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Lands of Blight

Lands of Blight

poki.com

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Lands of Blight هي لعبة مغامرات وحركية حيث تتحكم في شخصية تهاجم تلقائيا كل بضع ثوان، وعليك أن تنجو من موجات الوحوش المستمرة. ما عليك سوى التجول في المنطقة ومهاجمة أكبر عدد ممكن من الوحوش أثناء محاولتك الهروب من قبضتهم. سوف تكتسب الخبرة وتنتقل إلى المستوى الأعلى عندما تقضي على عدد لا يحصى من أعدائك، على غرار ألعاب rogue-lite وألعاب لعب الأدوار الأخرى. وفي كل مرة ترتقي فيها إلى مستوى أعلى، يمكنك فتح قوة عشوائية ستغير طريقة لعبك في اللعبة. اختر نوع الطاقة التي ستتلقاها لأنها ستكون لها عواقب. قم بوضع إستراتيجية لتطوير بطلك وتأكد من اختيار أفضل القوى فقط لمساعدتك طوال الليل. هناك قوى مثل الشفاء، وزيادة قوة الهجوم، وتوسيع نطاق الضربة، وحتى التعويذات المثيرة مثل الكرة النارية وضربة البرق. تأكد من ضرب الصناديق لفتح جوائز مذهلة! هل يمكنك البقاء على قيد الحياة حتى الفجر في Lands of Blight؟ تحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم ESC - إيقاف مؤقت أو إلغاء الإيقاف المؤقت - شريط المسافة - قبول الاختيار تم إنشاء Lands of Blight بواسطة 7Spot Games. العب ألعاب الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Ninja Mouse، Moving Truck: Bounty، Moving Truck: Construction، Moving Truck، Duo Survival، Duo Survival 2، Duo Vikings، Duo Vikings 2، Duo Vikings 3، ZOOM-BE، ZOOM-BE 2 وZOOM-BE 3 وTruck Loader وTruck Loader 4 وTruck Loader 5 يمكنك لعب Lands of Blight مجانًا على Poki. يمكن لعب Lands of Blight على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lands of Blight. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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