WebCatalog
Truck Loader 3

Truck Loader 3

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Truck Loader 3 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Truck Loader 3 هي لعبة ألغاز حيث عليك جمع البضائع وتحميلها على شاحنة. أنت تقود رافعة شوكية لجمع كل الصناديق المنتشرة في جميع أنحاء المستوى. جمع كل الصناديق لإكمال المستوى. في بعض الأحيان يكون من الضروري الضغط على الأزرار وسحب الرافعات وغير ذلك الكثير للعثور على الطرق الصحيحة لجمع البضائع. هل يمكنك إكمال كل مستوى في Truck Loader 3؟ تحرك يسارًا/يمينًا - A/DJump - صناديق WPick up - صوب وانقر/انقر فوق. تم إنشاء Truck Loader 3 بواسطة 7Spot Games، وهو مطور وناشر لألعاب الفيديو الليتوانية. لديهم ألعاب أخرى مسببة للإدمان على Poki: Duo Vikings 3 وDuo Vikings 2 وDuo Vikings وDuo Survival وDuo Survival 2 وZOOM-BE وZOOM-BE 2 وZOOM-BE 3. ولديهم أيضًا ألعاب شاحنات مثل: Truck Loader 2 وشاحنه محمل 5.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Truck Loader 3. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Truck Loader

Truck Loader

poki.com

Truck Loader 2

Truck Loader 2

poki.com

BoxRob

BoxRob

poki.com

BoxRob 3

BoxRob 3

poki.com

Truck Loader 5

Truck Loader 5

poki.com

Truck Loader 4

Truck Loader 4

poki.com

BoxRob 2

BoxRob 2

poki.com

Moving Truck

Moving Truck

poki.com

ZOOM-BE

ZOOM-BE

poki.com

Duo Vikings 3

Duo Vikings 3

poki.com

ZOOM-BE 3

ZOOM-BE 3

poki.com

Duo Vikings

Duo Vikings

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية