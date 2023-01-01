Truck Loader 3 هي لعبة ألغاز حيث عليك جمع البضائع وتحميلها على شاحنة. أنت تقود رافعة شوكية لجمع كل الصناديق المنتشرة في جميع أنحاء المستوى. جمع كل الصناديق لإكمال المستوى. في بعض الأحيان يكون من الضروري الضغط على الأزرار وسحب الرافعات وغير ذلك الكثير للعثور على الطرق الصحيحة لجمع البضائع. هل يمكنك إكمال كل مستوى في Truck Loader 3؟ تحرك يسارًا/يمينًا - A/DJump - صناديق WPick up - صوب وانقر/انقر فوق. تم إنشاء Truck Loader 3 بواسطة 7Spot Games، وهو مطور وناشر لألعاب الفيديو الليتوانية. لديهم ألعاب أخرى مسببة للإدمان على Poki: Duo Vikings 3 وDuo Vikings 2 وDuo Vikings وDuo Survival وDuo Survival 2 وZOOM-BE وZOOM-BE 2 وZOOM-BE 3. ولديهم أيضًا ألعاب شاحنات مثل: Truck Loader 2 وشاحنه محمل 5.

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