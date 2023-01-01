ZOOM-BE 3 هو أحدث تكملة للرحلة التعاونية حيث تقود اثنين من أعز أصدقاء الزومبي عبر مستويات مليئة بالعقبات وتحل المشكلات التي يواجهونها في الطريق. التقط كل النجوم، وتجنب الوقوع في قبضة الحراس وأكمل ZOOM-BE 3 بألوان متطايرة. تأكد من ارتداء جميع مجموعات البشرة والإكسسوارات لتعزيز المتعة! بعض الصداقات تدوم مدى الحياة، لكن بعضها يدوم لفترة أطول. التحرك - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين القفز - W أو مفتاح السهم لأعلى Kick - S أو مفتاح السهم لأسفل تم إنشاء ZOOM-BE 3 بواسطة 7Spot Games، مطور ألعاب فيديو ليتوانيا والناشر. العب ألعابهم الترفيهية الأخرى مجانًا على Poki: Duo Vikings وDuo Survival وDuo Survival 2 وZOOM-BE وZOOM-BE 2 وTruck Loader 5

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