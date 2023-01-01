Duo Survival 2 هي لعبة ألغاز تعاونية للاعبين من 7Spot Games. ساعدهم على الهروب من حشد الزومبي من خلال اللعب على نقاط قوة كل شخصية. قم بحل الألغاز الرائعة، والزحف عبر الغرف المخفية، وتفعيل الأدوات المثيرة، وغير ذلك الكثير! لقد عاد زوجنا المفضل من الناجين من كارثة الزومبي لمزيد من المغامرات. هل يمكنك مساعدة البطلين في العثور على العلاج؟ حاول اللعب مع صديقك لتحقيق أقصى قدر من المتعة. التحرك - AD أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين القفز - W أو مفتاح السهم لأعلى زجاجة الركل/الرمي - S أو مفتاح السهم لأسفل تم إنشاء Duo Survival 2 بواسطة 7Spot Games، وهي شركة تطوير ألعاب فيديو ليتوانية و الناشر. العب ألعابهم المسلية الأخرى مجانًا على Poki: Duo Vikings وDuo Survival وZOOM-BE وZOOM-BE 2 وZOOM-BE 3 وTruck Loader 5

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