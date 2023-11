أين البيتزا الخاصة بي؟ هي لعبة مهارات ثلاثية الأبعاد حيث تعمل كعامل توصيل بيتزا عادي في مدينة ساحرة. أنت تعمل في Paolo's، ومهمتك هي تحضير البيتزا اللذيذة وخبزها وتسليمها إلى عملائك الجياع في جميع أنحاء المدينة. تحرك عبر حركة المرور بطريقة حذرة لتوصيل البيتزا دون سقوط أي شيء، أو ما هو أسوأ من ذلك، التسبب في وقوع حادث. اضغط على الفرامل برفق عند الضرورة لتجنب العوائق ومطبات السرعة. تحتاج أيضًا إلى التصرف بسرعة لتوصيل الطعام بينما لا يزال ساخنًا! كلما كانت البيتزا والخدمة أفضل، كلما حصلت على المزيد من الإكراميات. وبمجرد أن يصنع مطعمك اسمًا لنفسه، يمكنك زيادة مسافة التسليم وكذلك شراء ترقيات مثل المكونات الجديدة والأجهزة الجديدة وتحسينات المقطورة والمزيد. يمكنك حتى خدمة عملاء VIP، الأمر الذي يتطلب منك تحضير البيتزا يدويًا من الصفر! لا تنسى مشاركة أين البيتزا الخاصة بي؟ مع أصدقائك وتعرف من هو أفضل طباخ! القيادة - اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسافة أو زر الماوس الأيسر أين بيتزاتي؟ تم إنشاؤه بواسطة Wix Games. العب ألعابهم الأسطورية الأخرى على Poki: Duck Life، Duck Life 2، Duck Life 3، Duck Life 4، Duck Life Adventure (تجريبي)، Duck Life: Battle، ducklife-space، Ant Art Tycoon، Word vs Word، Jumphobia، Jellymoji و Let's Roll، يمكنك لعب لعبة Where's My Pizza؟ على متصفحك دون التثبيت أو التنزيل مجانًا على Poki. نعم، يمكنك فتح العديد من خيارات التخصيص والترقيات في لعبة Where's My Pizza؟ مثل الترقيات والأجهزة والمسارات الجديدة أثناء تقدمك في اللعبة.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Where's My Pizza?. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.