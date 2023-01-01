Slime Pizza هي لعبة منصة مغامرة تم إنشاؤها بواسطة Neutronized. أنت فتى توصيل سلايم يهبط على كوكب، وعليك أن تطير خارجًا من المختبر أثناء جمع شرائح البيتزا المتناثرة. يمكنك التحكم في السلايم عن طريق الضغط باستمرار على إصبعك أو المؤشر، وسحبه في الاتجاه المعاكس الذي تريد تحريكه. سوف تلتصق بأي سطح كما يفعل أي سلايم. استخدم الأنابيب الصفراء لاجتياز المنطقة، وتجنب الفخاخ القاتلة، واحترس من ضابط الدورية! استفد من غرف نقاط التفتيش لحفظ تقدمك، وتأكد من حفظ كل شريحة بيتزا لذيذة! اضغط باستمرار على إصبعك أو زر الماوس الأيسر واسحبه لقذف السلايم. اجمع شرائح البيتزا من خلال الوقوف عليها. تم إنشاء Slime Pizza بواسطة Neutronized. العب ألعاب الآركيد الأخرى على Poki: Drop Wizard Tower، و Lost-Yeti، و Magic Bridge

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Slime Pizza. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.