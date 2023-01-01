WebCatalog
Slime Pizza

Slime Pizza

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Slime Pizza على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Slime Pizza هي لعبة منصة مغامرة تم إنشاؤها بواسطة Neutronized. أنت فتى توصيل سلايم يهبط على كوكب، وعليك أن تطير خارجًا من المختبر أثناء جمع شرائح البيتزا المتناثرة. يمكنك التحكم في السلايم عن طريق الضغط باستمرار على إصبعك أو المؤشر، وسحبه في الاتجاه المعاكس الذي تريد تحريكه. سوف تلتصق بأي سطح كما يفعل أي سلايم. استخدم الأنابيب الصفراء لاجتياز المنطقة، وتجنب الفخاخ القاتلة، واحترس من ضابط الدورية! استفد من غرف نقاط التفتيش لحفظ تقدمك، وتأكد من حفظ كل شريحة بيتزا لذيذة! اضغط باستمرار على إصبعك أو زر الماوس الأيسر واسحبه لقذف السلايم. اجمع شرائح البيتزا من خلال الوقوف عليها. تم إنشاء Slime Pizza بواسطة Neutronized. العب ألعاب الآركيد الأخرى على Poki: Drop Wizard Tower، و Lost-Yeti، و Magic Bridge

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Slime Pizza. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Slime Laboratory 2

Slime Laboratory 2

poki.com

Slime Laboratory

Slime Laboratory

poki.com

Picnic Penguin

Picnic Penguin

poki.com

Magic Bridge

Magic Bridge

poki.com

Slime Road

Slime Road

poki.com

Slime Buddies

Slime Buddies

poki.com

Vortelli's Pizza

Vortelli's Pizza

poki.com

Where's My Pizza?

Where's My Pizza?

poki.com

Yokai Dungeon

Yokai Dungeon

poki.com

Snow Tale

Snow Tale

poki.com

Dyna Boy

Dyna Boy

poki.com

Dark Boy

Dark Boy

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية