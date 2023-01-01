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Drop Wizard Tower

Drop Wizard Tower

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Drop Wizard Tower هي لعبة أركيد تم إنشاؤها بواسطة Neutronized. أنت ساحر وحيد في عالم استولى فيه The Shadow Order على جميع السحرة في البلاد. تحرر، واهزم نظام الظل الشرير على أمل العثور على البيضة الغامضة. استخدم المفتاحين الأيسر والأيمن لوضع نفسك عند السقوط، ومهاجمة الأعداء بعناية. هناك أكثر من 50 طابقًا لاستكشافها، والعديد من المعالجات لمساعدتك في رحلتك، وزعماء ملحميين، وفخاخ، وأعداء، وكنوز، وفواكه، وغير ذلك الكثير! انطلق وأظهر قوتك في Drop Wizard Tower! صعق أعدائك بالمشي نحوهم، واطردهم من الخريطة! تحرك - مفاتيح الأسهم لليسار / لليمين | مفاتيح أ/د | مفاتيح الأسهم على الشاشة تم إنشاء Drop Wizard Tower بواسطة Neutronized. العب ألعابهم الأخرى مجانًا على Poki: Lost Yeti

الموقع الإلكتروني: poki.com

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