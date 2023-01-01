WebCatalog
Slime Laboratory 2

Slime Laboratory 2

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Slime Laboratory 2 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Slime Laboratory 2 هو تكملة للعبة المنصات المبنية على الفيزياء حيث تنطلق في رحلة غامضة عبر مختبر غامض. تجنب كل الفخاخ والمخاطر التي تراها، واضغط عبر الفجوات، والتصق على الأسطح الصلبة، وتسلق المنصات العالية! افعل كل ما يلزم للتسلل عبر مجموعة متنوعة من العوائق الخطيرة من أجل الوصول إلى النهاية المربعة بأمان. لا تنس أن تلتقط كل قرص تراه في طريقك. يضيف Slime Laboratory 2 أيضًا مناطق أحيائية جديدة وآليات لعب جديدة وحتى تخصيص السلايم. هل أنت مستعد لمواجهة موقف صعب؟ تحرك - أسهم يسار/يمين - قفز - سهم لأعلى - سهم لأسفل - تم إنشاء Slime Laboratory 2 بواسطة Neutronized. العب ألعاب الفلاش والكلاسيكية الأخرى على Poki: Slime Laboratory وSnow Tale وPicnic Penguin وMagic Bridge وlost-yeti وDrop Wizard Tower وSlime Pizzaيمكنك لعب Slime Laboratory 2 مجانًا على Poki.لا يمكن لعب Slime Laboratory 2 إلا على Poki. جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الوقت الراهن.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Slime Laboratory 2. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Slime Laboratory

Slime Laboratory

poki.com

Snow Tale

Snow Tale

poki.com

Picnic Penguin

Picnic Penguin

poki.com

Slime Pizza

Slime Pizza

poki.com

Magic Bridge

Magic Bridge

poki.com

Slime Labs 2

Slime Labs 2

now.gg

Stickman Climb 2

Stickman Climb 2

poki.com

Blumgi Slime

Blumgi Slime

poki.com

Drop Wizard Tower

Drop Wizard Tower

poki.com

Yokai Dungeon

Yokai Dungeon

poki.com

Slime Buddies

Slime Buddies

poki.com

Slime Road

Slime Road

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية