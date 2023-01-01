Slime Laboratory 2 هو تكملة للعبة المنصات المبنية على الفيزياء حيث تنطلق في رحلة غامضة عبر مختبر غامض. تجنب كل الفخاخ والمخاطر التي تراها، واضغط عبر الفجوات، والتصق على الأسطح الصلبة، وتسلق المنصات العالية! افعل كل ما يلزم للتسلل عبر مجموعة متنوعة من العوائق الخطيرة من أجل الوصول إلى النهاية المربعة بأمان. لا تنس أن تلتقط كل قرص تراه في طريقك. يضيف Slime Laboratory 2 أيضًا مناطق أحيائية جديدة وآليات لعب جديدة وحتى تخصيص السلايم. هل أنت مستعد لمواجهة موقف صعب؟ تحرك - أسهم يسار/يمين - قفز - سهم لأعلى - سهم لأسفل - تم إنشاء Slime Laboratory 2 بواسطة Neutronized. العب ألعاب الفلاش والكلاسيكية الأخرى على Poki: Slime Laboratory وSnow Tale وPicnic Penguin وMagic Bridge وlost-yeti وDrop Wizard Tower وSlime Pizzaيمكنك لعب Slime Laboratory 2 مجانًا على Poki.لا يمكن لعب Slime Laboratory 2 إلا على Poki. جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الوقت الراهن.

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