Magic Bridge هي لعبة مهارات تم إنشاؤها بواسطة Neutronized. قم بالتحكم في واحدة من شخصيات القطط العديدة وحاول البقاء على قيد الحياة على الجسر الذي يستمر في التحرك نحو الأعلى. سيتجه الجسر نحو الأسفل حسب المكان الذي تقف فيه، لذا عليك أن تكون سريعًا في تحريك كفوفك للحفاظ على توازن ثابت. تجنب جميع الأعداء، والتقط جميع القطع النقدية وافتح المزيد من الشخصيات التي تتمتع بنقاط قوة مختلفة. اقفز على الجسر واستمتع بتجربة هذه المتعة التي لا نهاية لها! تحرك على المنصة وتجنب لمس الأعداء. حرك القطة - مفاتيح الأسهم A/D أو يسار/يمين. تم إنشاء Magic Bridge بواسطة Neutronized. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Drop Wizard Tower وLost Yeti

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