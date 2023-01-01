Lost Yeti هي لعبة ألغاز ثنائية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة Neutronized. في هذه اللعبة، يتم تكليفك بمساعدة اليتي المفقود على العودة إلى المنزل عن طريق تحريك كتل من الجليد. ابدأ بالألغاز القديمة في Snowy Hills حيث يمكنك تحريك الصفوف والأعمدة المجمدة لتمهيد المسار، والانتقال إلى عوالم أكثر ألوانًا. يجب عليك العثور على أسرع طريق إلى المنزل أثناء تناول جميع الوجبات الخفيفة في طريقك. استكشف العوالم الثلاثة جميعها، ومستوياتها الـ 60، وأنواع مختلفة من الأعداء والألغاز الجذابة. هل أنت مستعد لهذا اليتي؟ قم بتمهيد الطريق عن طريق سحب كتل الجليد باستخدام زر الفأرة الأيسر أو إصبعك. تم إنشاء Lost Yeti بواسطة Neutronized، وهو استوديو إيطالي لتطوير الألعاب تم تأسيسه في عام 2010. تركز الشركة على صنع "مصقولة وملونة" ألعاب ذات أسلوب ممتع أولاً وموجه نحو الهدف". هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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