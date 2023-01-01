Frostwing هي لعبة منصات ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Diemorth. ساعد صديقنا البطريق الصغير في مغامراته وهو يشق طريقه عبر مستويات التحدي ذات الطابع الشتوي لجمع بعض الريش المتجمد. اضغط أو انقر على الكتل البرتقالية المتوهجة لتحريكها. بهذه الطريقة، يمكنك القفز على هذه الكتل واستخدامها كقاعدة للقفز إلى أماكن أعلى. هل يمكنك جمع كل ريشة في اللعبة ومساعدة البطريق الخاص بنا على أن يصبح أجمل حيوان في المدينة؟ اضغط على كتلة برتقالية لتحريكها. التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم - القفز - شريط المسافة أو W أو UpFrostwing تم إنشاؤه بواسطة Diemorth، أحد مطوري الألعاب مقرها في إيطاليا. لديهم لعبة ألغاز أخرى على Poki: Cactu-Sama

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