WebCatalog
Frostwing

Frostwing

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Frostwing على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Frostwing هي لعبة منصات ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Diemorth. ساعد صديقنا البطريق الصغير في مغامراته وهو يشق طريقه عبر مستويات التحدي ذات الطابع الشتوي لجمع بعض الريش المتجمد. اضغط أو انقر على الكتل البرتقالية المتوهجة لتحريكها. بهذه الطريقة، يمكنك القفز على هذه الكتل واستخدامها كقاعدة للقفز إلى أماكن أعلى. هل يمكنك جمع كل ريشة في اللعبة ومساعدة البطريق الخاص بنا على أن يصبح أجمل حيوان في المدينة؟ اضغط على كتلة برتقالية لتحريكها. التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم - القفز - شريط المسافة أو W أو UpFrostwing تم إنشاؤه بواسطة Diemorth، أحد مطوري الألعاب مقرها في إيطاليا. لديهم لعبة ألغاز أخرى على Poki: Cactu-Sama

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Frostwing. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Picnic Penguin

Picnic Penguin

poki.com

Lost Yeti

Lost Yeti

poki.com

11-11

11-11

poki.com

Jigsaw Photo Puzzle: Winter

Jigsaw Photo Puzzle: Winter

poki.com

Unblock It

Unblock It

poki.com

Cover Orange: Pirates

Cover Orange: Pirates

poki.com

Cover Orange: Wild West

Cover Orange: Wild West

poki.com

Find The Candy

Find The Candy

poki.com

Snow Tale

Snow Tale

poki.com

Cactu-Sama 2

Cactu-Sama 2

poki.com

Yokai Dungeon

Yokai Dungeon

poki.com

Cover Orange: Gangsters

Cover Orange: Gangsters

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية