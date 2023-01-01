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Cactu-Sama 2

Cactu-Sama 2

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Cactu-Sama 2 هي لعبة منصة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Diemorth. ساعد صديقنا الصبار في العثور على كوهاي الخاص به في الصحراء من خلال المرور عبر الشلالات والمسامير والفخاخ والكتل المتقلبة. قم بتنشيط وإلغاء تنشيط كتل العوائق في الوقت المناسب لتمرير المستويات دون الغرق. تحرك فوق الكتل أو تحتها دون لمس الماء وإنشاء مخرج واضح! هل يمكنك إنهاء كل مستوى قبل أن يفعله أصدقاؤك؟ شارك اللعبة معهم واكتشف! كل لون كتلة يتوافق مع رقم: 1، 2، 3 أو 4. اضغط على الرقم المقابل لتنشيط الكتل وإلغاء تنشيطها. تأكد من عدم لمس الماء! التحرك - مفاتيح الأسهم أو التمرير السريع - تغيير الكتلة - 1، 2، 3، أو 4Cactu-Sama 2 تم إنشاؤها بواسطة Diemorth. لديهم لعبة ألغاز أخرى على Poki: Cactu-Sama وFrostwing

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cactu-Sama 2. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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